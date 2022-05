Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 75. Se duc lupte grele in mai multe orașe ucrainene, dar soldații Kievului rezista și riposteaza. Au aparut și noi acuzații de viol, iar Pentagonul a transmis ca exista ”indicii” ca ucrainenii sunt duși in Rusia ”impotriva voinței

- Atac al hackerilor chiar in timpul paradei militare de la Moscova. Rușii care au urmareau azi Parada de Ziua Victoriei pe televizoare inteligente au primit mesaje impotriva razboiului din Ucraina și in care Vladimir Putin era blamat ca are pe maini sangele a mii de ucraineni, relateaza The Guardian.…

- Vladimir Putin a organizat in Piața Roșie din Moscova o noua parada militara grandioasa, menita sa ii mobilizeze și mai mult pe cetațeni. Astazi, Rusia aniverseaza 77 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste printr-o noua demonstrație de forța, in ciuda faptului ca in Ucraina, armata lui Putin…

- Circa 11 mii militari participa in acest an la parada militara din Piata Rosie, iar in componenta coloanei mecanizate intra 131 de unitati de tehnica militara, potrivit presei ruse. In acest an lipsește componenta aviatica, anulata din cauza condițiilor meteo, a anunțat in aceasta dimineața, purtatorul…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, in discursul sau de Ziua Victoriei, ca „operațiunea din Ucraina a fost necesara pentru a respinge preventiv agresiunea”. Liderul de la Kremlin susține ca „Rusia a solicitat o soluție de compromis, dar fara folos. Țarile NATO nu au vrut sa ne asculte și…

- In timp ce continua bombardamentele in Ucraina, Armata Roșie se pregatește și de parada de 9 mai, la Moscova. Repetiția generala a avut loc sambata și in imagini se vad defiland prin Piața Roșie și rachetele nucleare. Sambata, cu doua zile inainte de ziua de 9 mai, Ziua Victoriei pentru Rusia, armata…

- Moscova nu a invitat anul acesta niciun lider strain la ceremoniile ocazionate de ‘Ziua Victoriei’ la 9 mai, deci nici la parada militara preconizata sa aiba loc in Piata Rosie, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Nu am invitat niciun lider strain de Ziua Victoriei.…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.