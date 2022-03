Stiri pe aceeasi tema

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate noi negocieri intre delegatiile trimise

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate noi negocieri intre delegatiile trimise

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate noi negocieri intre delegatiile trimise

- In total 141 dintre cele 193 de de state membre ale Adunarii Generale (AG) a ONU au adoptat miercuri o rezolutie prin care ”cer ca Rusia sa inceteze imediat sa recurga la forta impotriva Ucrainei”, un text caruia i s-au opus cinci tari, iar alte 35 s-au abtinut, inclusiv China, relateaza AFP. Rezultatul…

- Consiliul de Securitate al ONU a organizat, luni, o reuniune deschisa pentru a analiza problemele umanitare din Ucraina. Zhang Jun, reprezentantul Chinei la ONU, a spus ca luand in considerare situația ingrijitoare din Ucraina, partea chineza a solicitat tuturor parților implicate sa dea dovada de reținere…

- Vladimir Putin nu se va opri la Ucraina, iar cetațenii Rusiei deja au ajuns la capatul rabdarii. Finalul președintelui este din ce in ce mai aproape. Analistul militar, Ion Petrescu susține ca dupa Ucraina, Vladimir Putin se va intinde spre zona dintre prut și Nistru, acesta fiind un joc de poker geopolitic.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut vineri intoarcerea "soldatilor in cazarmile lor", in timp ce razboiul dintre Rusia si Ucraina face ravagii, afirmand ca este necesar "sa se acorde o noua sansa pacii" dupa vetoul Rusiei in Consiliul de Securitate asupra unei rezolutii denuntand…

- SUA planuiesc o confruntare publica cu Rusia la Consiliul de Securitate al ONU daca presedintele rus intervine militar in Ucraina, in contextul in care au continuat sa-si tina la curent aliatii europeni si din Consiliu asupra activitatilor Rusiei, a declarat sub anonimat un oficial american de rang…