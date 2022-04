Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 57. Președintele american Joe Biden a anuntat noi masuri de ajutor militar și economic pentru Kiev. Intre timp, rusii l-au arestat pe comandantul Flotei Marii Negre, amiralul Igor Osipov, considerat responsabil de scufundarea cruc

- Imaginile din satelit surprind un cimitir colectiv in expansiune in apropierea orașului ucrainean asediat Mariupol, potrivit Maxar Technologies. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Vicepremierul ucrainean Irina Vereshchuk a anuntat ca peste 3.300 de persoane au fost evacuate in siguranta in cursul zilei de luni, dar un convoi de la Mariupol a fost oprit de fortele ruse pe o ruta convenita, potrivit The Kiev Independent.

- Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), se afla in Ucraina pentru discuții urgente cu guvernul ucrainean despre siguranța instalațiilor nucleare ale țarii si despre planurile de „asistența tehnica urgenta” pentru "evitarea riscului

- Fotografiile prin satelit realizate sambata de o companie privata americana au aratat daune uriașe aduse infrastructurii rezidențiale și civile din orașul Mariupol, situat in sud-estul Ucrainei, informeaza BBC . Potrivit imaginilor publicate de Maxar Technologies, in urma bombardamentelor rusești pot…

- Imaginile surprinse din satelit arata cladiri rezidențiale devastate, parcuri distruse și magazine alimentare in flacari, dupa bombardamentele trupelor rusesti in orașul portuar ucrainean Mariupol, unde peste 1.100 de persoane si-au pierdut viata in cele noua zile de asediu, relateaza The Guardian .…

- Noi imagini din satelit sugereaza ca Rusia a crescut gradul de pregatire a desfasurarilor sale militare in Belarus, Crimeea si in vestul Rusiei prin aducerea de mai mult personal si trupe, a semnalat miercuri o companie privata de imagini prin satelit din SUA, citata de Reuters. Reuters nu…