- Ministrul rus de Externe a vorbit despre pericolul reprezentat de un posibil razboi nuclear, avand in vedere rezultatele proaste obținute in urma negocierilor cu Ucraina. Omul lui Vladimir Putin nu exclude un al Treilea Razboi Mondial, ba chiar susține ca aceasta ipoteza este cat se poate de reala,…

- Londra considera ca Rusia nu are in prezent intenții serioase sa negocieze pacea in Ucraina și de aceea este necesara inasprirea sancțiunilor și trimiterea de mai multe arme in Ucraina, a declarat ministrul britanic de externe, Liz Truss, intr-un interviu acordat „Sunday Telegraph”.

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, anunța ca Ucraina a primit pentru examinare propunerile Rusiei privind soluționarea conflictului din Ucraina, propus de delegația rusa la ultima runda de negocieri. Declarația a fost facuta dupa intrevederea de astazi cu omologul sau din Ucraina, Dmitro Kuleba,…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, se intalnește in aceasta dimineața in Antalya, Turcia, cu omologul sau ucrainean, Dmytro Kuleba. „Intilnirea a anceput”, a declarat purtatorul de cuvantt al ministerului rus Maria Zakharova, conform Reuters.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, i-a expus marți, in cadrul unei convorbiri telefonice, poziția Moscovei cu privire la conflictul din Ucraina secretarului de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, a anunțat Ministerul rus de Externe, citat de Reuters. Parolin și-a exprimat ingrijorarea cu…

- Rusia este gata sa discute cu Ucraina problema garanțiilor de securitate in cadrul celei de-a doua runde de negocieri. Despre acest lucru a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. El a numit declarațiile lui Zelensky privind dorința de a primi garanții de securitate, drept un pas pozitiv.…

- Ministrul de Externe al Irlandei a respins comentariile șefului diplomației de la Moscova, care a incercat sa justifice invazia Rusiei in Ucraina comparand minoritatea vorbitoare de limba rusa din aceasta țara cu istoria coloniala a Irlandei sub Imperiul Britanic.