Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a lansat joi o aplicatie mobila pentru a ajuta la gasirea copiilor care au fost dati disparuti in cele peste 13 luni de invazie rusa pe scara larga, a anuntat politia nationala ucraineana. Aproape 20.000 de copii au fost deportați in Rusia, in timpul invaziei.

- 200 de militari ucraineni antrenați in Toledo se vor intoarce pe campul de lupta pentru a-și apara țara. Saptamana viitoare vor ajunge in Ucraina și primele tancuri Leoprad 2 donate de Spania.

- Președintele Volodimir Zelenski a fost intrebat vineri, in ziua in care s-a implinit un an de la invazia Rusiei, ce le transmite oamenilor care simt ca au obosit sa mai ajute Ucraina și pe refugiații ucraineni.Jurnalist: Dupa un an de razboi, simtiti ca solidaritatea altor tari a scazut? Se simte o…

- Armata germana a inceput sa-i instruiasca pe soldatii ucraineni sa manevreze tancurile de lupta Leopard 2, pe care Kievul le considera critice pentru recuperarea teritoriilor cucerite de Rusia. Ucraina a primit promisiuni din partea mai multor țari ca vor trimite Leopard 2 pentru contraofensiva impotriva…

- Atacurile au fost soldate cu victime omenești, distrugeri de locuințe și infrastructuri esențiale Președintele Volodimir Zelenski semnala sambata, in apariția sa video zilnica, ”situația extrem de critica” existenta pe fronturile de lupta cu trupele ruse, in special in regiunea Donețk, unde Rusia pare…

- Razboiul din Ucraina intra in aceasta saptamana in cea de a 12-a luna de la declanșare. Este o ocazie pe care Volodimir Zelenski a folosit-o luni seara, in apariția sa video, pentru a face un nou bilanț al conflictului. El a subliniat intre altele ca, in aceasta perioada, ”ocupanții ruși (…) au rapit”…

- Andrew Bagshaw și Christopher Parry, care sunt voluntari ce ajuta la evacuarea civililor și la eforturile umanitare, au fost dați disparuți de poliția din regiunea Donețk sambata dupa-amiaza, dupa ce au fost vazuți ultima data in dimineața precedenta plecand din Kramatorsk spre Soledar.

- In estul Ucrainei, transmit corespondenți de presa straini aflați in zona, luptele intre ruși și ucraineni sunt de o intensitate și o violența fara precedent pentru preluarea controlului asupra orașului Bahmut. Armata rusa, care incearca de mai bine de o luna sa cucereasca orașul, revendica succese,…