RĂZBOI ÎN UCRAINA. Forțele lui Zelenski atacă centrala nucleară de la Zaporojie / Comandouri au traversat râul Nipru Forțele ucrainene au incercat sa captureze centrala nucleara Zaporojia, controlata de Rusia, in sudul Ucrainei, au declarat joi Ministerul rus al Apararii și un oficial local susținut de Moscova. Intr-un comunicat, ministerul a precizat ca pana la 60 de soldați ucraineni au traversat raul Nipru, care imparte teritoriul deținut de cele doua parți, in barci

