RĂZBOI ÎN UCRAINA. Forțele lui Zelenski abandonează orașul-cheie Severodonețk Forțele ucrainene au primit ordinul de a se retrage din orașul Severodonețk din estul țarii, scena unor lupte crancene cu armata rusa, a anunțat vineri guvernatorul regional. Cucerirea orașului Severodonețk este un pas crucial in planul Rusiei de a pune mana pe bazinul industrial Donbas, care este deja parțial deținut de separatiștii pro-ruși din 2014.

