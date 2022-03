Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 26. Autoritațile ruse au afirmat ca au lansat un alt atac cu rachete hipersonice asupra Ucrainei, pentru a doua zi consecutiv. Un bloc de locuințe cu 10 etaje a fost avariat grav, duminica, dupa explozia unui obuz in nord-vestul Ki

- Razboi in Ucraina, ziua 24. Bombardamentele continua. In Kiev cad bombe. In Liov, la granita cu NATO, cad bombe. In Mariupol se duc operatiuni grele de salvare, sub alta ploaie de bombe. Biroul ONU pentru drepturile a anunțat ca cel puțin 816 civili au fo

- Razboi in Ucraina, ziua a 18-a. Rusii isi mentin atacurile asupra zonelor civile din Ucraina. O mare parte din Makariv, un sat situat la 50 de kilometri vest de Kiev, a suferit pagube semnificative in urma unor aparente lovituri aeriene rusești, relateaza

- Convoiul militar rusesc aflat la nord-vest de Kiev, care masoara aproximativ 64 de kilometri, a fost "dispersat si redesfasurat", conform imaginilor din satelit, relateaza CNN, prezentind imagini furnizate de Maxar Technologies.

- Rezistența acerba a Ucrainei a incetinit invazia lui Putin. Disensiunile impotriva invaziei cresc in randul rușilor, iar oficialii Uniunii Europene se tem ca Putin ar putea declara vineri legea marțiala. La o saptamana dupa ce erau auzite bombardamentele in afara Kievului, peste un milion de persoane…

- In cea de-a opta zi de razboi in Ucraina apar imagini surprinse in orașul Cernihiv (Cernigau), cu un nor uriaș de fum ce invaluie zona unui depozit de petrol. Depozitul din orașul aflat in nordul Ucrainei a fost lovit de obuze in timpul unui atac aerian, joi dimineața, potrivit CNN, care citeaza Serviciului…

- Bomba a fost lansata la 15 km de Romania.A șasea zi de razboi a inceput cu noi asalturi masive asupra Kievului. Orașul a fost din nou bombardat noaptea trecuta. Atacurile au fost reluate imediat dupa incheierea negocierilor dintre Ucraina și Rusia. Tiruri de rachete au fost lansate și catre orașele…

- Rusii ataca si obiective radioactive din Ucraina. Obuzele lor au lovit duminica dimineața un depozit cu deșeuri radioactive din zona Kievului. Potrivit primele informații din presa ucraineana, n-ar exista niciun pericol pentru populație. Vestea a fost adusa de Inspectoratul de Stat de Reglementare in…