- Batalionul Azov din Mariupol a transmis ca in aceasta seara forțele de ocupație ruse au folosit o substanța otravitoare de origine necunoscuta impotriva militarilor și civililor ucraineni din orașul Mariupol, care a fost aruncata de pe un UAV inamic.

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat joi, intr-o conferința de presa la finalul summitului Consiliului European, ca sancțiunile impuse de statele vestice impotriva Rusiei, pentru agresiunea impotriva Ucrainei, ar putea produce efecte pe prețul alimentelor, dar Romania nu se afla la risc de o posibila…

- "NATO a cazut de acord ca trebuie sa acordam sprijin mai mare Ucrainei, vom continua cu sancțiuni fara precedent contra Rusiei și ne vom axa pe aparare.Avem 4 grupuri de lupta in Romania, Ungaria, Bulgaria și Slovacia, deci vom avea 8 in total, de la Marea Baltica la Marea Neagra.MIȘCARI DE EFECTIVE…

- Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a vorbit despre bombardamentele asupra capitalei Ucrainei și a dezvaluit planurile Rusiei in Europa de Est. Intr-un interviu pentru Antena 3, fostul mare boxer a declarat ca Romania este in pericol din cauza rușilor și ca armata lui Putin nu se va opri la Ucraina.…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a ajuns vineri la Bucuresti, in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului. Vizita acesteia la Palatul Cotroceni vine in contextul amenințarilor de securitate produse de razboiul din Ucraina. Vicepreședintele considera ca atacul…

- Dupa zece zile de razboi, Rusia începe „sa realizeze costul real al razboiului”, spune un consilier apropiat al lui Volodimir Zelenskiy, care precizeaza ca din acest punct negocierile pot fi „constructive”. În paralel, sâmbata noapte președintele Ucrainei…

- Insula Șerpilor din Marea Neagra, aflata la 45 km de Romania, a fost capturata de forțele ruse, a declarat Poliția de Frontiera a Ucrainei, potrivit CNN. Infrastructura de pe insula a fost distrusa in urma unui atac aerian și a unui bombardament de artilerie, dupa o tentativa eșuata de debarcare a trupelor…

- Paun Rohovei, insarcinatul cu afaceri al Ucrainei in Romania, spune ca atacul Rusiei asupra țarii sale este unul concertat, iar Ucraina este lovita din toate parțile. El a mai declarat ar fi deja cateva sute de victime in randul civililor.