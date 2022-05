Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 91. Un general al fortelor aeriene ruse a fost ucis in estul Ucrainei, sustin diverse surse mass-media, inclusiv BBC, Ukrainska Pravda si Dpa. Zelenski a anunțat condiția revenirii la negocierile cu Rusia.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplans miercuri lipsa unui termen concret in ceea ce priveste promisiunea aderarii tarii sale la Uniunea Europeana si a spus ca ucrainenii nu pot ramane intr-o incertitudine permanenta."Ucraina este o tara europeana de drept, care respecta tarile Uniunii…

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Sunt lupte dramatice pentru Mariupol, iar Kievul a cerut tehnica militara pentru a sparge asediul. Rusia a negat implicarea Ucrainei in atacul navei sale amiral, in schimb a acuzat bombardamente ale armatei lui Zelenski pe teri

- Slovacia a transferat Ucrainei un sistem de aparare antiracheta S-300, indeplinind una dintre cele mai importante solicitari ale președintelui ucrainean pentru a ajuta țara sa se apere impotriva campaniei de bombardamente a Rusiei, a confirmat vineri premierul slovac. Zelenski a pledat luna trecuta,…

- Anul trecut, jurnalistul Danil Sotnikov a fost nevoit sa paraseasca Rusia, dupa ce a fost pus declarat „agent strain” de autoritațile de la Moscova. Intr-un interviu pentru site-ul Onet, acesta explica cum a reușit Vladimir Putin sa reduca la tacere populația, dar și cand va pierde susținerea acesteia. …

- Care este planul lui Putin de schimbare a puterii de la Kiev? Nu se poate spune cu exactitate, dar analiștii au facut previziuni, luand in calcul și caracterul imprevizibil al președintelui Rusiei. Primul pe lista ar fi Viktor Ianukovici, fostul președinte alungat de la putere dupa EuroMaidan. Se presupune…

- „Nu este vorba despre a atrage țarile NATO in razboi. Adevarul este ca toata lumea a fost tarata de mult in razboi și cu siguranța nu de Ucraina, ci de Rusia – un razboi la scara larga se desfașoara”, a afirmat Zelenski, intr-un interviu acordat jurnaliștilor de la CNN si Reuters. Liderul de la Kiev…