Roman Abramovici a acționat ca negociator intre Rusia și Ucraina, in timp ce evita, in Turcia, sancțiunile occidentale. Proprietarul clubului Chelsea a facut naveta intre Istanbul, Moscova și Kiev pentru a transmite mesaje intre Vladimir Putin și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski. Dar cand i s-a inmanat o nota de la președintele ucrainean in care acesta descrie termenii […]