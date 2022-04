Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica ca este gata sa negocieze cu președintele rus Vladimir Putin, dar a avertizat ca, daca orice tentativa de negociere eșueaza, aceasta ar putea insemna ca lupta dintre cele doua țari va duce la „un al treilea razboi mondial”, relateaza CNN.…

- Multi dintre participantii la mitingul urias pro-razboi de vineri, de „Ziua reunificarii Crimeei", de pe stadionul national din Moscova spun ca lucreaza in sectorul public si ca angajatorii au facut presiuni asupra lor sa participe, relateaza BBC. ???? This is the picture the Kremlin wants you to see:…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters. "Nu avem intentii rele la adresa vecinilor nostri. Si i-as sfatui si pe ei sa nu escaladeze situatia, sa nu introduca…

- In a noua zi de razboi impotriva Ucrainei, Secretarul adjunct de Stat al SUA, Victoria Nuland, a declarat vineri ca SUA este dispusa sa renunțe la sancțiunile dure impuse in urma invaziei rusești in Ucraina și a șirurului de bombardamente in cele mai importante orașe ale țarii, daca Vladimir Putin este…

- Statele Unite și Uniunea Europeana i-au sancționat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, și pe ministrul sau de Externe, Serghei Lavrov. Statele Unite ii vor sancționa președintele rus Vladimir Putin și ministrul sau de Externe Serghei Lavrov, și le vor interzice intrarea pe teritoriul american, o…

- Comandantii militari rusi au primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, conform unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS. In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost atribuite.…

- Ucraina 'nu are nevoie' de soldati straini pe teritoriul sau pentru a face fata Rusiei, care a desfasurat peste 100.000 de militari la frontiera comuna, a declarat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Olha Stefanishyna a spus ca Ucraina nu da inapoi de la dezideratul sau de aderare la NATO, acesta fiind optiunea societatii ucrainene.„Cred ca nu numai Ucraina vrea sa fie membra a NATO si se stie ca nu este o decizie a unui politician, este o decizie a poporului si a intregii societati, care in urma…