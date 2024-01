Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Israel, ziua 101. Armata israeliana le-a arestat pe Dalal si Fatima al-Arouri, surorile fostului lider adjunct al Hamas Saleh al-Arouri, care a fost ucis pe 2 ianuarie intr-un atac pus pe seama Israelului.

- Doua surori ale numarului 2 in miscarea terorista palestiniana Hamas, Saleh al-Arouri, ucis pe 2 ianuarie in Liban intr-un atac atribuit Israelului, au fost arestate de armata israeliana in noaptea de sambata spre duminica, a anuntat o asociatie de sprijin pentru detinutii palestinieni.

- Doua surori ale numarului 2 in miscarea terorista palestiniana Hamas, Saleh al-Arouri, ucis pe 2 ianuarie in Liban intr-un atac atribuit Israelului, au fost arestate in noaptea de sambata spre duminica de catre armata israeliana, a anuntat o asociatie de sprijin pentru detinutii palestinieni, transmite…

- Șeful Hezbollah din Liban a declarat miercuri ca „nu poate ramane tacut” dupa uciderea șefului adjunct al Hamas la Beirut, scrie Reuters.Liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a spus ca gruparea sa „nu poate ramane tacuta" in urma uciderii lui Arouri, pe care a numit-o „o crima periculoasa majora”,…

- Arouri, comandantul exilat al forțelor Hamas din Cisiordania ocupata și lider veteran al Hamas, care a petrecut 17 ani in inchisorile israeliene, era adjunctul liderului gruparii islamiste, Ismail Haniyeh.In atacul atribuit Israelului au fost ucise, in total, 6 persoane.Este prima data de la inceputul…

- Cabinetul de razboi al Israelului se afla intr-o disputa aprinsa asupra modificarilor de buget, principalul subiect de tensiune fiind deblocarea finanțarilor pentru ultra-ortodocși și coloniștii din Cisiordania.

- Cea mai secreta unitate a forțelor israeliene a intrat in Gaza pentru a elibera ostatici. Dar si sa pregateasca ofensiva terestra a Israelului?De la atacul Hamas asupra Israelului de acum mai bine de doua saptamani, statul israelian promite o ofensiva terestra in Gaza. Pana acum, tot nimic. Armata…

- Contraamiralul Daniel Hagari, principalul purtator de cuvant al Fortelor Armate ale Israelului (IDF), a declarat dat asigurari marți ca soldatii sunt „gata si hotarati” pentru urmatoarea etapa a razboiului si asteapta un ordin din partea conducerii politice.