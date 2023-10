Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a aprobat intrarea unui ajutor in Fasia Gaza „cat mai rapid posibil”, a dat asigurari miercuri presedintele american Joe Biden, aflat in vizita la Tel Aviv, el cerand Israelului sa nu repete „erorile” comise de Statele Unite dupa atentatele din 11 septembrie 2001, informeaza AFP si Reuters.

- Directorul punctelor de trecere a frontierei in Fasia Gaza numit de catre miscarea islamista palestiniana Hamas, Fouad Abu Btihan, a fost ucis intr-un atac aerian israelian in Fasia Gaza, anunta marti postul de radio al Hamas, relateaza Reuters. Potrivit postului de radio, unii dintre colaboratorii…

- Organizația Hezbollah a anunțat ca miercuri va fi „o zi de furie fara precedent” impotriva Israelului, in ziua in care președintele american Joe Biden are programata o vizita in Israel, informeaza Reuters, preluata de publicația Haaretz.

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a convocat duminica pentru prima data cabinetul de urgenta extins al tarii, afirmand ca unitatea nationala afisata a transmis un mesaj in tara si in strainatate, in timp ce tara se pregateste sa "demoleze Hamas" in Gaza, relateaza Reuters.Reuniunea, care…

- Netanyahu a convocat de urgența cabinetul israelian de urgenta: Premierul promite sa 'demoleze' HamasPremierul Benjamin Netanyahu a convocat duminica pentru prima data cabinetul de urgenta extins al Israelului, afirmand ca unitatea nationala aratata a trimis un mesaj puternic acasa si in strainatate,…

- Secretarul american al apararii a sosit la Tel Aviv pentru a se intalni cu lideri guvernamentali de rang inalt si pentru a vedea la fata locului o parte din armele si asistenta de securitate americane pe care SUA le-a oferit rapid Israelului dupa atacul Hamas din sudul țarii, relateaza Times of Israel,…

- Armata israeliana se pregateste de ”manevre terestre” in Fasia Gaza, dar nimic ”nu a fost inca decis”, a declarat joi, 12 octombrie, un purtator de cuvant militar, in cea de a sasea zi a razboiului declansat de atacurile fara precedent ale Hamas asupra Israelului, relateaza Agerpres . ”Ne pregatim pentru…

- Majoritatea companiilor aeriene internationale au anulat zeci de zboruri catre Tel Aviv, dupa ce Hamas a lansat un atac surpriza de amploare impotriva Israelului, relateaza Times of Israel. Tarom, in schimb, suplimenteaza zborurile. American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates, Ryanair si Aegan…