Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat astazi ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin” Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Joe Biden a vorbit astazi la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi sprijinul SUA. „I-am spus…

- Președintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin" Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Biden a avertizat „orice alta parte ostila Israelului" sa nu incerce sa profite de criza provocata de Hamas.Joe Biden…

- Atacul gruparii islamiste palestiniene a izbucnit pe fondul eforturilor lui Biden si ale echipei sale de a negocia un acord de normalizare intre Israel si Arabia Saudita si un pact de aparare americano-saudit.Biden a vorbit sambata la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi…

- Criza din ce in ce mai mare a insectelor care sug sange trebuie combatuta inainte de Jocurile Olimpice de anul viitor, spun autoritațile de la Paris. Ministrul transporturilor a somat operatorii de trenuri și autobuze sa impiedice inmulțirea insectelor pe scaune, potrivit The Guardian.Un val de panica…

- Polonia, Slovacia si Ungaria si-au anuntat vineri propriile restrictii asupra importurilor de cereale ucrainene, dupa ce Comisia Europeana a decis sa nu prelungeasca aprobarea interdictiei privind vanzarea de cereale ucrainene in cinci state membre UE din Europa de Est, vecine ale Ucrainei. Vorbind…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a carui tara are relatii reci cu actuala administratie democrata de la Washington, si-a exprimat admiratia si sustinerea pentru fostul presedinte republican Donald Trump, care cel mai probabil va fi din nou rivalul lui Joe Biden la alegerile prezidentiale…

- In urma cu vreun an și jumatate, prieteni, partidul premierului israelian Bibi Netanyahu iși sfatuia parlamentarii, liderii ca in niciun caz sa nu deschida relații personale sau de tip organizațional cu AUR din Romania sau cu reprezentanți ai AUR-ului, care erau etichetați ca avand comportament fascist,…

- Durata razboiului a luat puterile vestice pe nepregatite. Statele Unite și Europa se lupta acum din greu sa furnizeze Ucrainei cantitatea mare de muniție de care armata Kievului are nevoie pentru o contraofensiva prelungita contra Rusiei. Oficialii occide