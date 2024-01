Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri ca acuzatia de genocid in Fasia Gaza formulata impotriva tarii sale la Curtea Internationala de Justitie (CIJ) "este nu doar falsa, ci scandaloasa", dar a salutat faptul ca aceasta instanta, intr-un verdict emis acum, nu a dispus incetarea imediata…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ), a dispus vineri Israelului sa autorizeze accesul umanitar in Fasia Gaza, sa protejeze populatia palestiniana si sa faca tot ce-i sta in putere pentru a preveni actele de genocid, fara a-i cere insa incetarea operatiunii militare in enclava palestiniana, relateaza…

- A doua cea mai puternica țara din NATO ofera documente privind „genocidul” comis de IsraelTurcia furnizeaza documente pentru cazul introdus de Africa de Sud impotriva Israelului la Curtea Internationala de Justitie, sub acuzatia de comitere a unui genocid impotriva civililor palestinieni, a declarat…

- Curtea Internaționala de Justiție(CIJ) a deschis audierile joi (11 ianuarie) intr-un caz in care Africa de Sud acuza Israelul ca i-a supus pe palestinieni la acte de genocid și cere suspendarea de urgența a campaniei militare a Israelului in Gaza, potrivit Reuters. ICJ asculta argumentele Africii de…

- Curtea Internaționala de Justiție urmeaza sa deschida o audiere de doua zile in procesul intentat de Africa de Sud, care acuza Israelul de genocid impotriva palestinienilor din Gaza, scrie CNN. Intr-un dosar de 84 de pagini depus la CIJ, Africa de Sud a susținut ca Israelul comite genocid prin uciderea…

