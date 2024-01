Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 10.000 de decese cauzate de COVID-19 au fost raportate in luna decembrie, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a avertizat ca, chiar daca poate sa treaca partial neobservat, virusul "continua sa circule, sa se schimbe si sa ucida".

- Din cauza raspandirii rapide, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a clasificat varianta SARS-CoV-2 JN.1 drept o "varianta de interes" (VOI), scrie Rai News, conform Rador Radio RomaniaPe baza dovezilor disponibile, avertizeaza OMS, odata cu inceputul iernii in emisfera nordica, „JN.1 ar putea…

- Agențiile ONU și-au exprimat speranța ca armistițiul nesigur care a inceput vineri intre Israel și Hamas va permite ca ajutoarele sa ajunga in nordul Fașiei Gaza pentru prima data in ultimele saptamani, in timp ce Organizația Mondiala a Sanatații a declarat ca

- COVID-19 ramane o „amenintare”, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații. COVID-19 ramane o „amenintare”, a afirmat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), la patru ani de la aparitia maladiei care a facut milioane de victime si a afectat puternic economia mondiala, dar care...

- Deși lumea a uitat, COVID-19 ramane o 'amenintare' avertizeaza OMSCOVID-19 ramane o "amenintare", a afirmat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), la patru ani de la aparitia maladiei care a facut milioane de victime si a afectat puternic economia mondiala, dar care nu a mai fost vazuta ca…

- COVID-19 ramane o "amenintare", a afirmat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), la patru ani de la aparitia maladiei care a facut milioane de victime si a afectat puternic economia mondiala, dar care nu a mai fost vazuta ca o prioritate, potrivit France Presse."Acest virus, SARS-CoV-2, circula…

- O noua epidemie globala amenința omenirea. Nu este vorba de vreo boala incurabila, ci despre… singuratate. Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza asupra faptului ca oamenii singuri traiesc mai puțin decat cei care locuiesc in cuplu. Organizația Mondiala a sanatații spune in raportul recent publicat…

- O „catastrofa de sanatate publica” este iminenta in Gaza, a declarat marți (31 octombrie) Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), pe fondul supraaglomerarii, a deplasarilor in masa și a daunelor aduse infrastructurii de apa și canalizare, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvant al OMS, Christian Lindmeier,…