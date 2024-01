Stiri pe aceeasi tema

- La capatul unui tunel de un kilometru de lungime, plin de capcane, soldatii israelieni au descoperit celule inghesuite in care, potrivit armatei, Hamas a tinut aproximativ 20 de ostatici in Fasia Gaza, relateaza Reuters, citat de news.ro.Militarii israelieni au gasit o zona de detentie, cu cinci…

- Razboi Israel – Hamas. Fortele israeliene (IDF) care lupta impotriva Hamas au anuntat ca au descoperit cel mai mare tunel gasit vreodata in enclava, conceput pentru a transporta luptatori in vehicule catre granita cu Israelul, relateaza Reuters.

- Razboi Israel – Hamas. Armata israeliana a anuntat vineri ca soldati care actioneaza in Fasia Gaza au ucis trei ostatici israelieni „identificati din eroare” drept o „amenintare”, relateaza AFP, dpa si Reuters.

- Soldații israelieni au gasit un tunel folosit de militanții Hamas la spitalul Al Shifa din Gaza, a declarat armata, in timp ce ONU și-a exprimat ingrijorarea ca niciun ajutor nu va fi livrat vineri palestinienilor prin punctul de trecere Rafah, scrie Reuters. Armata a publicat o inregistrare video care…

- Armata israeliana a gasit „infrastructura terorista” in timpul unui raid la spitalul Al-Shifa, cel mai mare din Gaza, a declarat un oficial militar de rang inalt, adaugand ca in complexul spitalicesc nu au avut loc lupte, in timpul nopții, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.„Soldatii IDF (Forțele…