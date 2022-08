Stiri pe aceeasi tema

- Compania Moderna a anuntat ca a dat in judecata Pfizer si partenerul sau german BioNTech pentru incalcarea unor brevete in dezvoltarea primului vaccin Covid-19. Compania farmaceutica americana sustine ca tehnologia ARN mesager pe care a dezvoltat-o inainte de pandemie a fost copiata, relateaza BBC News.…

- Rusia a furat oțel in valoare de 600 de milioane de dolari din uzinele și porturile ucrainene, potrivit șefului Metinvest, cel mai mare producator de oțel din Ucraina, informeaza BBC. Firma deține uzina de la Azovstal care a devenit cel mai important simbol al rezistenței ucrainene in fața invadatorilor…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, și fostul edil al municipiului, Gabriel Harabagiu, au fost trimiși in judecata pentru fapte de corupție, a transmis, joi, Direcția Naționala Anticorupție (DNA). Procurorii din cadrul DNA Iași au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Gabriel Vasile…

- Promoția de liceeni din 2027 va fi prima care ar urma sa susțina bacalaureatul intr-un nou format. Astfel, potrivit Ministerului Educației, e​levii care incep clasa a IX a in anul școlar 2023-2024 vor susține Examenul de bacaluareat cu urmatoarele probe: A – proba scrisa de evaluare a competențelor…

- BioNTech, partenera din Germania a Pfizer pentru vaccinurile impotriva Covid-19, a anuntat ca cele doua companii vor incepe in a doua jumatate a anului testarea pe oameni a unui vaccin de generatie urmatoare care protejeaza impotriva unei game largi de coronavirusuri, transmite Reuters. Lucrarile lor…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a declarat, sambata, ca anticipeaza un razboi de lunga durata in Ucraina, mentionand ca nu vede conditii pentru o solutionare politica in termen scurt a acestui conflict. „Anticipam un razboi de lunga durata in Ucraina. Nu vedem, din pacate, conditii…

- Mariah Carey a fost data in judecata pentru incalcarea drepturilor de autor in legatura cu hit-ul sau de Craciun din 1994, „All I Want for Christmas is You”. Compozitorul Andy Stone spune ca a scris un cantec cu același nume, cu 5 ani inainte sa apara hitul de Craciun cantat de Mariah Carey. El susține…