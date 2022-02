Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie, aeriene și de pe mare. UPDATE // 11:18 // Armata ucraineana a anunțat ca a ucis 50 de „ocupanți ruși” in regiunea Lugansk, potrivit unui comunicat citat de AFP. Termenul „ocupanți ruși” poate desemna atat soldați ruși cat și separatiști proruși, noteaza AFP. UPDATE // 11:07 // AFP a publicat…