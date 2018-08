Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au anuntat miercuri ca isi retrag garantia de securitate pentru Crucea Rosie in Afganistan, dupa ce au acuzat organizatia ca a neglijat prizonieri aflati in greva foamei la inchisoarea Pul-e Charkhi din Kabul, relateaza Reuters. Potrivit talibanilor, Comitetul International al…

- O angajata a Agenției ONU pentru Migrație a fost ucisa marți in atacul dintr-o cladire guvernamentala din orașul Jalalabad din estul Afganistanului, in urma caruia au murit cel puțin 15 persoane, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Soțul angajatei in varsta de 22 de ani a fost ucis in urma…

- Intalnirea dintre delegatia condusa de Alice Wells, subsecretar de stat adjunct pentru Asia de Sud si Centrala in Departamentul de Stat al SUA, si reprezentanti ai talibanilor a fost invocata in premiera de publicatia Wall Street Journal, dar nu a fost confirmata oficial. Potrivit unui…

- Un soldat american a fost ucis in sudul Afganistanului, in urma unui atac care pare sa fi venit din interior, a anuntat sambata misiunea NATO Resolute Support, intr-o declaratie preluata de agentiile internationale de presa. Alti doi militari din SUA au fost raniti, dar sunt in stare stabila, potrivit…

Un soldat american a fost ucis in sudul Afganistanului, in urma unui atac care pare sa fi venit din interior, a anuntat sambata misiunea NATO Resolute Support, intr-o declaratie preluata de agentiile internationale de presa. Alti doi militari din SUA au fost raniti, dar sunt in stare stabila. Talibanii…

- Talibanii au rapit 43 de persoane angajate la construirea unui drum, intr-un atac in sudul Afganistanului in care au fost ucisi patru politisti, au declarat vineri surse oficiale pentru AFP, preluata de news.ro.Insurgentii au efectuat un raid vizand o tabara in care dormeau acesti muncitori,…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) au facut apel miercuri la toate partile implicate in razboiul din Yemen sa-i protejeze pe civili dupa ce coalitia sub comandament saudit a lansat un atac aerian si terestru asupra orasului-port Hodeidah, situat la…

