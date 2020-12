Răufăcătorii nu și-au luat vacanță! In preajma sarbatorilor de iarna, raufacatorii pot profita de buna-credinta a cetatenilor si pot fura din locuintele ale caror usi le sunt deschise sau din locuintele pe care le gasesc descuiate. Obisnuiti copiii sa nu deschida usa nimanui in lipsa dumneavoastra, ca sa nu tradeze ca sunt singuri in casa! De asemenea, in aceasta perioada, parintii sunt rugati sa supravegheze copiii cu atentie... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

