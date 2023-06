Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 16 iunie, Curtea de Apel Cluj a emis o hotarare prin care a suspendat Ordinul ANPC din 23 mai referitor la sancționarea bancilor pentru practici comerciale inșelatoare legate de modul de calcul al ratelor. „Admite cererea de suspendare formulata de reclamanta Banca Transilvania SA in contradictoriu…

- Ani grei de pușcarie a primit un tanar din Bistrița, pe nume Gabor Walter, care, din cauza geloziei, a luat viața unui alt tanar. Cu doua luni inainte de a comite aceasta fapta, Gabor tocmai ieșise din inchisoare, dupa ce a fost condamnat la 3 ani cu executare pentru talharie calificata, deoarece in…

- Primul proces pe clima din Romania, deschis de Asociatia Declic, a demarat la Cluj, fiind sustinut si de alte organizatii de mediu, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei 2Celsius. Curtea de Apel Cluj a decis, pe data de 10 aprilie 2023, sa respinga exceptiile ministerelor care ar fi blocat…

- Curtea de Apel Cluj a pronunțat sentința in dosarul de corupție, in care Maria Cociorvan a fost trimisa in judecata pentru faptul ca ar fi dat unui judecator mita zece oua. Instanța a achitat-o post-mortem.Pe langa asta, și fostul judecator care ar fi primit mita a fost condamnat la patru ani de inchisoare…