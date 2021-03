Rata somajului la Satu Mare, in luna ianuarie

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 nu a influentat foarte mult rata somajului in Vrancea, numarul somerilor din judet crescand cu aproximativ 750 de persoane pe parcursul anului 2020, potrivit reprezentantilor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM). ‘Efectele pandemiei de COVID-19 nu au influentat…

- Județul Buzau a devenit noul „campion” pe țara la rata șomajului. Conform cifrelor furnizate de ANOFM, in luna decembrie 2020, la nivelul judetului se inregistrau 13.468 someri aflati in evidenta Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau. Buzaul ocupa, astfel, locul 1 pe tara in privinta…

- La sfarșitul lunii decembrie 2020, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara erau inregistrați 5.736 șomeri (din care 3.156 femei), rata șomajului fiind de 3,34 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3.45%, in aceasta luna acest indicator…

- La sfarșitul lunii decembrie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș erau inregistrați 4.697 șomeri (din care 2.313 femei), rata șomajului fiind de 2,36 %. Comparativ cu luna noiembrie 2020, cand rata șomajului a fost de 2,51 %, in aceasta luna, acest indicator a scazut…

- La sfarsitul lunii noiembrie 2020, rata somajului inregistrat la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a fost de 3,82%, cu 0.03 pp mai mare decat cea din luna anterioara. Numarul total de someri inregistrați la finele lunii noiembrie, 6429 persoane, a crescut cu 38 persoane…

- La sfarșitul lunii noiembrie 2020, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara erau inregistrați 5.925 șomeri (din care 3.302 femei), rata șomajului fiind de 3,45 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3.47%, in aceasta luna acest indicator…

- La sfarșitul lunii noiembrie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Covasna erau inregistrați 4492 șomeri (din care 2266 femei), rata șomajului fiind de 5,24 %. AJOFM Covasna ne-a comunicat ca in perioada 01.11.2020 – 30.11.2020 au intrat in evidenta AJOFM Covasna un numar…

- La sfarșitul lunii noiembrie 2020, rata șomajului inregistrata in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare a fost de 3,66 %, mai mare cu 0,06 pp decat cea din luna octombrie a anului 2020 datorita pandemiei de COVID-19. Din totalul șomerilor inregistrați la finele…