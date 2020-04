Stiri pe aceeasi tema

- Increderea populației și firmelor in economie s-a prabușit in aprilie 2020 in contextul raspandirii pandemiei de coronavirus. Este cea mai mare scadere de dupa 1992, transmite Digi24. Cele mai afectate sunt industria, serviciile si comertul, in vreme ce increderea consumatorilor nu s-a dus…

- Datele primului buletin transmis de Protectia Civila din Italia fara insa a organiza o conferinta de presa confirma o scadere a numarului persoanelor internate.Citește și: Streinu Cercel, avertisment in plina criza de COVID-19: 'Ma aștept ca in urmatoarele 5-10 zile sa avem o problema'…

- Datele unui sondaj demonstreaza ca majoritatea concetațenilor sint convinși ca nu vor ramine fara locul munca din cauza epidemiei de coronavirus. Aproape 78% dintre participanții la studiul "Masurarea impactului socio-economic al COVID-19", realizat de IDIS Viitorul in perioada 31 martie-12 aprilie…

- Pandemia de coronavirus a adus scaderi uriașe la vanzarile de ciocolata din intreaga lume, dar mai ales din Elveția. Producatorii au ales sa faca reduceri cat mai mari pentru a putea sa-și vanda marfa de Paște, potrivit Bloomberg.

- Bursele europene au scazut, miercuri, in prima sedinta de tranzactionare din acest trimestru din cauza temerilor privind o recesiune globala profunda, pe fondul extinderii pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters, citata de Agerpres. Indicele pan-European STOXX 600 inregistra un declin…

- George Burcea trece printr-o perioada dificila, iar epidemia de coronavirus i-a dat peste cap toate planurile. Actorul a fost nevoit sa iși amane proiectele pentru moment. Barbatul planuia sa iși inchirieze un apartament, insa din cauza epidemiei acest lucru e destul de greu de realizat. Divortul…

- Prima tara din lume care inchide bursa, din cauza noului coronavirus. Masura ar putea fi extinsa la nivel mondial, dupa prabușirea indicilor pe tot Globul Bursa a fost inchisa marti pe termen nedefinit in Filipine, prima tara din lume care ia o astfel de masura din cauza epidemiei cu noul coronavirus,…

- Actiunile marilor companii europene au inversat marti cresterile de la inceputul tranzactiilor si au inchis in scadere, investitorii fiind ingrijorati de extinderea epidemiei de coronavirus, in timp ce indicii bursieri de pe Wall Street si preturile petrolului sunt in crestere, in anticiparea unor…