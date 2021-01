Rata sinuciderilor a crescut în Japonia în timpul celui de-al doilea val al pandemiei de Covid Rata sinuciderilor din Japonia au crescut în timpul celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, în special în rândul femeilor si al copiilor, desi scazuse pe durata primului val, când guvernul de la Tokyo a oferit populatiei nipone o serie de subventii generoase, informeaza Reuters.



În perioada iulie-octombrie 2020, rata sinuciderilor a crescut cu 16% în Japonia în raport cu aceeasi perioada din 2019, inversând tendinta de scadere cu 14% înregistrata în intervalul februarie-iunie 2020, potrivit unui studiu realizat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Japoniei, Yoshihide Suga, a decis miercuri sa extinda starea de urgenta din cauza pandemiei de COVID-19 si la alte regiuni din tara dupa ce Japonia s-a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: O fotografie a Kamalei Harris,…

- Prim-ministrul Japoniei, Yoshihide Suga, a decis miercuri sa extinda starea de urgenta din cauza pandemiei de COVID-19 si la alte regiuni din tara dupa ce Japonia s-a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri, informeaza Reuters.

- Premierul Japoniei, Yoshihide Suga, a decretat joi o noua stare de urgenta, care vizeaza zona metropolitana Tokyo si trei prefecturi adiacente, ca raspuns la o crestere a numarului de infectii cu noul coronavirus, informeaza Reuters, AFP si Xinhua potrivit Agerpres. Starea de urgenta se instituie…

- Tokyo a raportat joi alte 2.447 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, cea mai mare cifra zilnica inregistrata pentru a doua zi consecutiv, conform media locale, relateaza DPA.Cifra anuntata joi depaseste cu mult recordul zilnic anterior, stabilit miercuri, de 1.591 de cazuri.Prim-ministrul Yoshihide…

- Italia a inregistrat, joi, un nou record in ceea ce privește numarul deceselor cauzate de noul coronavirus de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore au fost raportate 993 de noi morți. In schimb in ceea ce priveștenumarul infectarilor acestea au scazut, se arata in buletinul informativ transmis…

- Invenție incredibila, in Japonia, unde un magazin din Osaka a primit ajutorul unui robot pentru a se asigura ca oamenii poarta maști și pastreaza distanța sociala, scrie The Guardian. Robotul se plimba prin magazin și ii atenționeaza pe cei care nu respecta masurile de prevenție.Robovie, dezvoltat de…

- Ministerul Sanatatii din Germania a solicitat ajutorul armatei pentru asigurarea unei depozitari sigure a viitoarelor vaccinuri impotriva COVID-19, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului Apararii german, informeaza Reuters. Peste 6.000 de militari sprijina deja autoritatile…

- Numarul de sinucideri a crescut în octombrie pentru a patra luna la rând în Japonia, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, activiștii antisuicid punând trendul pe seama impactului economic al pandemiei de COVID-19 în special în rândul…