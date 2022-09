Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,3% in luna august a acestui an, de la 15% in luna iulie, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, cartofi și ulei.

- Managerii estimeaza pentru urmatoarele doua luni o crestere moderata a activitatii in comertul cu amanuntul si majorarea accentuata a preturilor in constructii si comert, arata datele Institutului Național de Statistica (INS), citate de antena3.ro. In plus, majoritatea managerilor estimeaza stabilitatea…

- Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o crestere accentuata a preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In cadrul anchetei de conjunctura din luna august 2022, managerii din industria prelucratoare…

- Preturile gazelor naturale europene au crescut luni, dupa ce gigantul energetic de stat al Rusiei, Gazprom, a anunțat ca va inchide conducta Nord Stream 1, cea mai mare infrastructura de gaze din Europa, timp de trei zile, de la sfarsitul lunii august, transmite CNBC. Lucrarile de intretinere neprogramate…

- Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este de 15,0%, arata datele publicate azi de Institutul Național de Statistica. Rata anuala a inflatiei ajunsese la 15,1% in luna iunie, potrivit Economedia. Continue reading Inflația a ajuns la 15% pe an, incetinind ușor ritmul…

- Pana la finalul zilei de 31 iulie, ultima zi de recenzare, s-au inregistrat in total 18,15 milioane de persoane, reprezentand 95,4% din populatia rezidenta tinta estimata a Romaniei la 1 decembrie 2021 (19,02 milioane persoane), a informat Institutul National de Statistica (INS). Rezultatele finale…

- Perioada de recenzare s-a prelungit cu o saptamana, pana pe 24 iulie, a anunțat, miercuri, pe gagina de Facebook, Institutul Național de Statistica. ”Daca inca nu te-ai recenzat, pana pe 24 iulie poti astepta recenzorul acasa sau poti merge in cel mai apropiat punct fix de recenzare pentru a completa…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,1% in luna iunie a acestui an, de la 14,5% in luna aprilie, potrivit datelor publicate marți de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, de 89,5%, ulei, de 49%, și cartofi, de 42,18%. ”Preturile de consum in luna iunie…