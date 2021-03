Rata incidentei cumulate pe 14 zile in judetul Constanta. Localitati cu 0 la mie, localitati sub 3 dar si o localitate aproape de 7

Stiri pe aceeasi tema

- In tabelul de mai jos puteti vedea cum arata incidenta in localitatile din judetul Constanta, in ultimele 14 zile. Purtatorul de cuvant al DSP, Tudorel Ene a transmis astazi ca incidenta pe municipiul Constanta in ultimele 14 zile este de 2,88 de cazuri la mia de locuitoriIeri, 05 martie, incidenta…

- Incidenta pe municipiul si judetul Constanta, in continua crestere.Purtatorul de cuvant al DSP, Tudorel Ene, a transmis astazi ca incidenta pe municipiul Constanta este de 2,61 de cazuri la mia de locuitori 814de cazuri active , iar pe judet este de 1,67 cazuri la mia de locuitori 1.288 cazuri active…

- Incidenta pe municipiul si judetul Constanta, in continua crestere.Purtatorul de cuvant al DSP, Tudorel Ene, a transmis astazi ca incidenta pe municipiul Constanta este de 2,38 de cazuri la mia de locuitori 742 de cazuri active , iar pe judet este de 1,55 cazuri la mia de locuitori 1.189 cazuri active…

- Purtatorul de cuvant al DSP, Tudorel Ene, a transmis astazi ca incidenta pe municipiul Constanta este de 2,15 de cazuri la mia de locuitori 672 de cazuri active , iar pe judet 1,30 de cazuri la mia de locuitori 1002 cazuri active .Ieri, 17 februarie, incidenta pe municipiul Constanta a fost de 2,18…

- Purtatorul de cuvant al DSP, Tudorel Ene, a transmis astazi ca incidenta pe municipiul Constanta este de 2,23 de cazuri la mia de locuitori 696 de cazuri active , iar pe judet 1,33 de cazuri la mia de locuitori 1.023 cazuri active .Ieri, 13 februarie, incidenta pe municipiul Constanta a fost de 2,25…

- Purtatorul de cuvant al DSP, Tudorel Ene, a transmis astazi ca incidenta pe municipiul Constanta este de 2,25 de cazuri la mia de locuitori 702 de cazuri active , iar pe judet 1,35 de cazuri la mia de locuitori 1.040 cazuri active .Ieri,11 februariae, incendta in municipiul Constanta a fost de 2,08…

- Purtatorul de cuvant al DSP, Tudorel Ene, a transmis astazi ca incidenta pe municipiul Constanta este de 2,08 de cazuri la mia de locuitori 649 de cazuri active , iar pe judet 1,26 de cazuri la mia de locuitori 968 cazuri active . Ieri, 09 februarie, incidenta pe municipiul Constanta a fost de 2,24…

- Incidenta raspandirii coronavirusului pe municipiul si judetul Constanta este in usoara crestere.Purtatorul de cuvant al DSP, Tudorel Ene, a transmis astazi ca incidenta pe municipiul Constanta este de 2,24 de cazuri la mia de locuitori 698 de cazuri active , iar pe judet 1,39 de cazuri la mia de locuitori…