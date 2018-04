Rata demisiei. „Meseria de bancher nu mai e fancy. Sistemul e mai populat decât ar trebui“ Specialistii spun ca situatia este insa complet diferita fata de anul 2008, cand fluctuatia de personal era generata mai degraba de cresterea numarului de oportunitati de pe piata muncii pentru angajatii din banci. „Situatia nici nu se poate compara cu ce era in 2008, cand sectorul era in crestere, acum este procesul invers. Meseria de bancher nu mai este atat de «fancy» cum era considerata pe vremuri, pentru ca, stie toata lumea, sistemul bancar din Romania este mai populat decat ar trebui. Si va continua sa se micsoreze, probabil ca vor mai ramane 7- 8 banci, judecand dupa opiniile unor bancheri“,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

