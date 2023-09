Rata de ocupare a forței de muncă a crescut în Uniunea Europeană. România, printre țările aflate în declin In Uniunea Europeana, rata de angajare a persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 și 64 de ani a fost de 75,4% in al doilea trimestru al anului 2023, cu o creștere nesemnificativa fața de primul trimestru al anului 2023. In timp ce rata de ocupare a crescut in 20 de țari ale UE, a ramas stabila in Estonia și a scazut in 6 țari ale UE, cu cele mai mari scaderi inregistrate in Bulgaria, Belgia și Romania. Deficitul pieței muncii – care include șomerii – a reprezentat 11,2% din forța de munca extinsa cu varsta cuprinsa intre 20 și 64 de ani in al doilea trimestru al anului 2023, arata datele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

