- Statele Unite au inregistrat 288 de noi decese legate de COVID-19 in ultimele 24 de ore, a anuntat duminica universitatea americana Johns Hopkins, scrie Agerpres citand AFP.Din cauza cresterii din nou a numarului de contaminari, unele state americane au fost nevoite sa faca o pauza in procesul de relaxare…

- Statele Unite au inregistrat 776 de decese cauzate de coronavirus in 24 de ore, numarul cel mai scazut din martie, ceea ce ridica totalul la 79.522, potrivit bilantului prezentat duminica seara de Universitatea Johns Hopkins, scrie AFP. De mai multe saptamani, bilantul zilnic oscila intre 1.000 si…

- Statele Unite au inregistrat din nou miercuri peste 2.000 de decese suplimentare din cauza COVID-19 in 24 de ore, ridicand bilantul total la 73.095 de morti de la inceputul pandemiei, potrivit datelor prezentate de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP, preluata de Agerpres . Cele 2.073 de decese…

- Coronavirusul a facut 1.450 de morti in Statele Unite in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat duminica Universitatea Johns Hopkins, o valoare stabila in raportul cu ziua precedenta ce ridica bilantul total american la peste 67.000 de decese, noteaza AFP. Duminica la ora locala 20.30 (luni, 00.30 GMT),…

- Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP, potrivit Agerpres.

- Numarul mortilor in 24 de ore a crescut brusc, marti, in Statele Unite, cu 2.751 de decese suplimentare legate de noul coronavirus, potrivit bilantului prezentat de Universitatea Johns Hopkins, unul dintre cele mai grave inregistrate de o tara in timp de o zi, noteaza AFP. In ajun, Statele Unite numarasera…

- Statele Unite - care au depasit pragul de 10.000 de morti din cauza noului coronavirus de la inceputul epidemiei - au inregistrat 1.150 de decese suplimentare intr-o singura zi, potrivit unui bilant prezentat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza AFP, potrivit news.ro.Statele Unite inregistreaza…

