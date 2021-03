Rata de infectare cu COVID-19 a DEPĂȘIT pragul de 8 cazuri/1000 în județul Ilfov! 11județe și Capitala, în SCENARIUL ROȘU Rata de infectare a trecut de 8 in județul Ilfov, indicele raportat, astazi, fiind de 8,02 fața de 7,91 cu o zi inainte. O creștere se inregistreaza și in București unde incidența cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori este de 6,67 fața de 6,5 cu o zi inainte, potrivit ultimelor date oficiale.Indicele de infectare a inregistrat o creștere accentuata și in județele Cluj (5,62) și Brașov (5,02), fața de 5,47, respectiv 4,98, in ziua precedenta. O ușoara scadere a inregistrat Timișul, care a raportat un indice de 6.08, fața de 6,14 cu o zi inainte. Media naționala a crescut, insa și ea, in raport… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 continua sa creasca in Bucuresti si in cele patru judete cu peste 3 cazuri la 1000 de locuitori (Brasov, Cluj, Ilfov si Timis). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate…

- Cifre ingrijoratoare se inregistrau in Ilfov (2,85), Brașov (2,82), Hunedoara (2,49), București (2,48) și Alba (2,34). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor.

- Cifre ingrijoratoare fusesera afișate ieri pentru județele Maramureș (2,73/1000 locuitori), Ilfov (2,38), Cluj (2,38) și in Brașov (2,05). Informațiile vin cu puțin inainte de redeschiderea școlilor , ce va avea loc luni, 8 februarie.Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000…

- Rate mai ridicate de infectare se inregistreaza și in județele Maramureș - 2,62, Ilfov - 2,47, Cluj - 2,3 și Brașov - 2,1In București, rata de infectare s-a redus la 1,97 cazuri la 1.000 de locuitori. Cele mai scazute rate de infectare sunt in Vrancea și Buzau - 0,49 și Olt - 0,5.Coeficientul infectarilor…

- Capitala si judetele Ilfov, Cluj si Timis se mentin in topul incidentei cazurilor de COVID-19, potrivit raportarii oficiale de joi, 14 ianuarie, fiind singurele cu peste 3 cazuri la 1000 de locuitori. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat…

- La raportarea anterioara, principalele focare se inregistrau in județele Ilfov (4,69) și Timiș (4,05), iar Capitala (3,97), dar și alte doua județe, vorbim despre Cluj (3,6) și Constanța (3,06) se afla in zona roșie, cu peste 3/1000 de locuitori. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate…

- La raportarea de ieri, principalele focare se inregistrau in Ilfov (4,44), dar și in Capitala (3,78).Alte trei județe, vorbim despre Timiș (3,92), Cluj (3,61) și Constanța (3,08) se aflau in zona roșie, noutatea fiind legata de faptul ca județul Brașov a ieșit din aceasta zona, avand o rata de infectare…

- Prin urmare, doar doua județe și Capitala se mai afla in prezent in scenariul roșu, cu peste 3 cazuri la mia de locuitori.Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor.