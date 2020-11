Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat, in acesta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori. Timișoara continua sa fie pe trend ascendent, de la 5,58 ajungand la 5,68. Celelalte localitați care au depașit rata de infectare de 3 sunt Buziaș – 3,38; Ciacova – 6,48;…

- Situația se agraveaza de la o zi la alta, rata infectarii cu coronavirus inregistrand noi recorduri in Timiș. In aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 5,58, fața de 5,40 ieri; Buziaș – 3,96; Ciacova – 5,96; Recaș – 4,36; Sannicolau…

- Creștere ingrijoratoare a numarului cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și in municipiul Lugoj. Dupa cum a anunțat in aceasta dimineața Instituția Prefectului Timiș, in municipiul Lugoj, rata de infectare pe ultimele 14 zile este de 2,44 cazuri/1.000 de locuitori. Localitațile…

- In 11 localitați din Timiș, incidența de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile este de peste 5/1.000, iar in unele cazuri se apropie de 10/1.000. In acesta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 5,40; Buziaș – 3,73; Ciacova…

- Prefectura Timiș a anunțat in aceasta dimineața incidența de infectare in localitațile din județ care se afla in scenariile galben (peste 1,5) și roșu (peste 3). Astfel, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 5,26; Buziaș – 3,96; Ciacova – 4,56;…

- Crește rata de infectare in mai multe localitați din Timiș. Joi dimineața, localitațile cu rata de infectare in ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 4,48; Buziaș – 4,31 Ciacova – 3,33; Sannicolau Mare – 4,86; Banloc – 3,21; Beba Veche – 3,88; Becicherecu Mic – 3,85; Bethausen…

- Potrivit Prefecturii Timiș, miercuri dimineața, localitațile cu rata de infectare peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 4,15; Buziaș – 3,50; Sannicolau Mare -4,11; Beba Veche – 3,23; Becicherecu Mic -3,26; Bethausen – 3,13; Biled – 4,10; Dudeștii Noi- 6,36; Dumbravița – 5,56; Fibiș – 4,60; Foeni…

- In ultimele 24 de ore, in județul Timiș au fost confirmate 65 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.700 de teste efectuate. Cele 65 de persoane sunt din: Timișoara – 30, Dumbravița – 4, Dudeștii Vechi – 3, Giroc – 3, Sannicolau Mare – 3,Recaș – 3, Buziaș…