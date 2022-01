Rata de infectare Covid-19 a depășit 6 la mie în Cluj-Napoca Incidența Covid-19 din Cluj-Napoca a depașit pragul de 6 la mia de locuitori. Potrivit DSP Cluj, incidența in Cluj-Napoca a ajuns miercuri la 6,47 la mia de locuitori. Marți, incidența era de 5,85. In județul Cluj, cea mai mare rata de infectare se inregistreaza in localitatea Ciurila, unde sunt 17,99 cazuri la mia de locuitori. Incidențe de peste 6 se mai inregistreaza in Apahida, Feleacu, Gilau, Poieni, Sanpaul, Savadisla, Vad și Valea Ierii. The post Rata de infectare Covid-19 a depașit 6 la mie in Cluj-Napoca appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

