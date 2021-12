Stiri pe aceeasi tema

- Gradistea ramane localitatea din judetul Ilfov cu cea mai mare incidenta COVID-19, potrivit informatiilor furnizate, joi, de Institutia Prefectului. Incidenta COVID-19 este joi in Gradistea de 5,15, in scadere fata de miercuri, cand a fost de 5,47, potrivit Agerpres. Incidenta cumulata…

- Gradistea ramane localitatea din Ilfov cu cea mai mare incidenta COVID-19, potrivit informatiilor furnizate, miercuri, de Institutia Prefectului. Incidenta COVID-19 este miercuri in Gradistea de 5,47, in scadere fata de marti, cand a fost de 5,79, potrivit Agerpres. Incidenta cumulata…

- Majoritatea localitatile din judetul Ilfov au incidenta COVID sub 3 cazuri la mia de locuitori, cea mai ridicata rata inregistrandu-se in Gradistea, 5,79 la mia de locuitori, potrivit informatiilor furnizate, marti, de Institutia Prefectului, conform Agerpres. Incidenta cumulata a cazurilor…

- Doua localitati din judetul Ilfov inregistreaza o incidenta a cazurilor de COVID-19 de peste 10 la mia de locuitori, potrivit Institutiei Prefectului, conform agerpres. Marti, rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile este cea mai mare din judet in Gradistea - 13,85 si Copaceni - 11,77. Incidenta…

- Doua localitati din judetul Ilfov inregistreaza o incidenta a cazurilor de COVID-19 de peste 16 la mia de locuitori, potrivit datelor comunicate de Institutia Prefectului. Rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile este cea mai mare din judet in Peris - 16,66 si Dragomiresti-Vale - 16,18.…

- Cea mai mare rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile in Ilfov este in Otopeni, unde valoarea se ridica, sambata, la 21,45 la mia de locuitori, urmata de localitatea Peris unde incidenta este de 21,09 la mia de locuitori, potrivit site-ului Prefecturii, informeaza Agerpres. Sambata,…

- The incidence rate of COVID-19 exceeds, on Thursday, 20 per thousand inhabitants, in six localities from Ilfov, according to the website of Ilfov Prefecture. The cumulative incidence of COVID-19 cases at the level of the localities of Ilfov county is the following on Thursday: * Afumati…

- Rata de incidenta a COVID-19 depaseste, joi, 20 la mia de locuitori, in sase localitati din Ilfov, potrivit site-ului Prefecturii Ilfov. Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 la nivelul localitatilor judetului Ilfov este joi urmatoarea: * Afumati - 15,52* Balotesti - 10,12*…