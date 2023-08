Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie 2023 la 9,4%, de la 10,3% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 16,24%, cele nealimentare cu 4,25%, iar serviciile cu 11,65%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri.In iulie comparativ cu iunie,…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, prezinta miercuri Raportul trimestrial asupra inflatiei. Rata anuala a inflatiei va cobori la nivelul de o cifra in debutul trimestrului III 2023 si in proximitatea intervalului tintei la finele orizontului proiectiei, a anuntat, luni, Banca…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna iunie a acestui an, la 10,3%, de la 10,64% in mai, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 17,88%, cele nealimentare cu 4,84%, iar serviciile cu 11,5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate joi, 13 iulie.In…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a publicat indicatorii privind cardurile, numarul de terminale și tranzacții cu instrucțiuni de plata pentru a doua jumatate a anului 2022. Pe teritoriul Romaniei sunt folosite cu 614.914 mai multe carduri de plați decat in prima jumatate a anului 2022, reprezentand…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 10,64% in mai 2023, de la 11,23% in aprilie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 18,73%, cele nealimentare cu 5,15%, iar serviciile cu 11,16%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).„Indicele preturilor de consum in…

- Rata creditelor neperformante era, la finele lunii martie 2023, de 2,73%, fata de 2,65% la finele anului trecut si 3,31% in martie 2022, conform datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).In martie 2023, in Romania erau 32 de instituții de credit, din care opt sucursale ale unor…

- Exporturile Romaniei au crescut in primele patru luni cu 7,4%, la 31,046 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,4%, la 39,904 miliarde euro, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Deficitul balantei comerciale in perioada ianuarie-aprilie a fost de 8,857 miliarde euro, mai mic cu…