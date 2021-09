Situația “fara precedent” a fost data in vileag de Sindicatul Europol care, intr-o amara postare pe facebook, spune ca rezultatul este dovada angajarii pe pile in Poliția Romana. Pentru a verifica pregatirea polițiștilor, agenți din mai multe IPJ-uri din țara au avut de susținut urmatoarele probe: conducere defensiva, instructia tragerii, educatie fizica si autoaparare si […] The post Rasu’- plansu’ in Poliția Romana. Niciun polițist nu a promovat la proba Educație Fizica și Autoaparare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .