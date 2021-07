Rasturnare de situație. Tanara zdrobita in stația de autobuz in Baia Mare, a murit. Șoferul, eliberat din arest ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 „In urma decesului uneia dintre victimele accidentului rutier produs in data de 3 iulie a.c., pe bulevardul Decebal din municipiul Baia Mare, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, au continuat urmarirea penala fața de suspect sub aspectul comiterii infracțiunii de vatamare corporala din culpa prevazut de art. 196 din Codul Penal și ucidere din culpa…