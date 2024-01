Răsturnare de situație: Statul NU mai citește în palemele elevilor, după ce a ieșit scandal național Rasturnare de situație: Statul NU mai citește in palemele elevilor, dupa ce a ieșit scandal naționalInspectoratul Școlar Județean Cluj renuța la apratul care citea in palmele elevilor. „Subiectul_ Lansarea, in cadrul unei Conferințe de presa, din 23 ianuarie 2024, a Proiectului pilot de orientare vocaționala, „INCOTRO? EU” In contextul informațiilor vehiculate in spațiul public, referitoare la prezentarea, in cadrul unei Conferințe de presa, din 23 ianuarie 2024, a Proiectului pilot de orientare vocaționala, „INCOTRO? EU”, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj anunța public… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

