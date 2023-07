Stiri pe aceeasi tema

- Barbat din Aiud, prins de polițiști in timp ce conducea baut. S-a ales cu dosar penal Un șofer de 54 de ani din Aiud s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce conducea o mașina, cu 0,74 mg/l alcool „la bord”. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 iulie 2023, in jurul orei 04.00,…

- Tanar din Ocna Mureș prins la volan sub influența drogurilor: Polițiștii i-au deschis dosar penal Tanar din Ocna Mureș prins la volan sub influența drogurilor: Polițiștii i-au deschis dosar penal Un tanar de 20 de ani, din Ocna Mureș s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiști, la volan,…

- Viorel Letcan, barbatul cu probleme psihice din Bascov care, in august anul trecut, și-a ucis mama, tatal, fratele, sora și nepoata cu un ciocan și o toporișca, va sta toata viața la inchisoare. Reamintim ca, pe 10 martie a.c., Tribunalul Argeș i-a dat detenție pe viața. Miercuri, 21 iunie, Curtea de…

- Procurorii din cadrul Procuraturii mun. Chișinau, au obținut o sentința de condamnare in privința unui tanar in varsta de 21 de ani acuzat de talharie. Astfel, potrivit invinuirii inaintate, la 22 august 2020 aproximativ la ora 13:20, inculpatul, actionand impreuna si prin intelegere prealabila cu alte…

- Un barbat, in varsta de 38 de ani, din raionul Ialoveni, a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de inchisoare pentru omorul unui consatean. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Hancești, sediul Ialoveni. Crima a avut loc in luna ianuarie, acasa la victima, intr-un sat din raionul Ialoveni. In urma…