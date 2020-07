Răsturnare de situaţie în showbiz! Andreea Bălan şi Tiberiu Argint nu formează un cuplu Dupa escapada de la mare, cei doi s-ar mai fi intalnit, ar mai fi ieșit la restaurant, insa nu au format, pe parcurs, un cuplu. Cu toate acestea, persoana care a facut dezvaluirile pentru Impact.ro nu neaga posibilitatea ca cei doi sa duca relația la un alt nivel in timp, insa, acum, nu dau semne. "De-abia se cunoscusera, a fost o escapada. Nu formeaza un cuplu. Mai țin legatura, mai ies la un restaurant, dar in niciun caz nu sunt iubiți. Insa nici unul nu neaga pentru ca amandurora le convine aceasta situație. Andreea pentru a demonstra tuturor ca a trecut peste desparțirea… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

