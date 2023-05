Rasturnare de situație in rocada premierilor. Marcel Ciolacu anunța ca orice negociere privind viitorul cabinet trebuie suspendata pana la rezolvarea solicitarilor sindicatelor și a reformei pensiilor speciale. De asemenea, el subliniat faptul ca agenda romanilor nu mai coincide cu cea politica, iar prioritațile trebuie cunoscute foarte clar. „De cand am intrat la guvernare prioritatea noastra a fost stabilitatea țarii și buna guvernare, astfel incat romanii și economia romaneasca sa treaca mai ușor peste multiplele crize cu care ne confruntam. E clar ca in acest moment agenda romanilor nu mai…