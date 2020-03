Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 8 Martie a fost una plina pentru cuplul Veronica-Viorel. El a facut o vizita la Blagesti, de ziua femeii, si ea a sarbatorit prin munca. Viorel a mers sa-si vada mama, dar i-a facut o vizita si soacrei.

- Veronica este foc si para pe Viorel. Dupa ce barbatul a sustinut ca sotia lui vrea sa se desparta de el, faptele acestuia demonstreaza ca el este cel care vrea de fapt sa puna capat casniciei. Viorel si dansatoarea Emy au avut o discutie incendiara, in cadrul careia sotul Vulpitei a facut niste declaratii…

- Veronica si Viorel traverseaza o perioada foarte dificila. In cuplul Stegaru exista noi tensiuni care par sa le dezbine relatia. Motivul? Viorel o ameninta pe sotia lui ca o baga in inchisoare. In urma acestora, Vulpita sustine ca isi pune capat zilelor.

- Rasturnare de situatie, miercuri seara, la Acces Direct. Desi in urma cu doua saptamani punea sare pe rana in relatia dintre Veronica si Viorel, dupa ce a precizat ca s-ar putea ca el sa fie tatal fetitei lor, ei bine, lucrurile s-au schimbat, iar astazi, Marian a sarit in apararea fostei iubite.

- Relația dintre Veronica, cunoscuta sub numele de Vulpița și soacra ei, Ilinca Stegaru, este pe butuci, insa soacra ei a facut o marturisire inedita in aceasta seara, la ”Acces Direct”.

- Dis de dimineata, Viorel si Veronica au mers la Parlament. O dorinta aveau si ei, sa dea ochii cu alesii poporului. Si pentru ca sunt oameni simpli, de la tara, sotii Stegaru au vrut sa afle mai multe despre un domeniu care ii intereseaza: agricultura.

- Rasturnare de situatie in cazul sotiei-vulpita din Vaslui. Dupa ce s-a aflat ca tanara de 22 de ani s-a intalnit cu mai multi barbati si si-a inselat sotul, Viorel a decis ca vrea, totusi, sa-si ierte sotia si sa plece acasa impreuna cu ea.

- Noi detalii au iesit la iveala in cazul sotilor Viorel si Veronica. Dupa ce sotia tinerica a spus ca vrea sa divorteze de el, acum Viorel a avut parte de o noua lovitura: se pare ca fiica de doi ani, pe care pana acum a crezut-o a lui, ar avea alt tata.