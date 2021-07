Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura de teatru in dosarul deschis de Emilia Negurici, alias Emmy: dupa ce a pus pe jar autoritațile, susținand ca este victima unor abuzuri conjugale, in fața judecatorilor, fosta cantareața s-a sucit la 180 de grade.

- Rasturnare de situație in cazul fetiței de doi ani din Galați care a murit in condiții suspecte. Tatal ei a fost reținut, dupa ce autopsia a relevat urme de violența, iar incadrarea juridica a fost schimbata din ucidere din culpa in omor.

- Victorie in instanța pentru șoferița care a omorat doua fete in cartierul Andronache. Judecatorii au respins rechizitoriul și cer acum refacerea anchetei. Reamintim ca, in luna februarie, doua fete in varsta de 6 si 21 ani au murit dupa ce au fost spulberate pe trotuar de o masina scapata de sub control,…

- Victorie in instanța pentru șoferița care a omorat doua fete in cartierul Andronache. Judecatorii au respins rechizitoriul și cer acum refacerea anchetei. Reamintim ca, in luna februarie, doua fete in varsta de sase si 21 ani au murit dupa ce au fost spulberate pe trotuar de o masina scapata de sub…

- Moartea lui Diego Maradona nu a fost pe deplin elucidata. Cel considerat cel mai bun jucator de fotbal din istorie a decedat in 25 noiembrie 2020, rapus de un atac de cord. „Butoiașul atomic” fusese supus anterior unei operații pe creier pentru indepartarea unui hematom. Ce s-a intamplat in perioada…

- Ancheta de la Arad, din cazul afaceristului care a sarit cu masina in aer, dupa ce un explozibil a fost montat in interiorul autoturismului, a luat o noua turnura. De ce? Oamenii legii au descoperit doua tipuri de ADN pe explozibilul din automobilul omului de afaceri. Una din mostrele ADN este a victimei,…

- Barbatul de grefiera Constantin Pistol, polițistul care a stat de vorba 20 de minute cu Alexandra Maceșanu și a abandonat-o in mainile criminalului Gheorghe Dinca, le-a dat peste nas șefilor.

- Fostul edil al Sectorului 5, Marian Vanghelie a fost c0ndamnat de Tribunalul București, prima instanța de judecata, la 11 ani și 8 luni de inchisoare cu executare in mega dosarul de corupție in care a fost trimis in judecata de DNA. Citește și: DOSAR `Intreg județul Suceava a fost lipsit de…