- Judecatorii de la Tribunalul Olt au condamnat la 4 ani, 10 luni si 20 de zile de inchisoare un polițist din cadrul Postului de Poliție Farcașele, Olt. Barbatul este acuzat ca a primt mita 750 de euro pentru a ”aranja” un dosar penal. Pentru ca a susținut ca a intervenit pe langa un procuror, polițistul…

- Doi consilieri judeteni PNL, Alin Popoviciu (fost deputat si fost secretar general al PNL Timis) si Calin Roman (fiul primarului din Deta), isi pierd mandatele dupa ce hotararea de excludere din partid a fost validata de instanta, sentinta fiind definitiva.

- Final de proces in dosarul in care Valentin Vrabie, primarul din Medgidia, este acuzat de fals intelectual. Azi, 23 martie 2022, la Judecatoria Medgidia a avut loc ultimul termen in dosar. Pronuntarea a fost amanata pentru data de 18 mai 2022, potrivit Termene.ro Oricare va fi decizia Judecatoriei,…

- Un iesean din Voinesti va ajunge la inchisoare dupa ce a amenintat-o si agresat-o in mai multe randuri pe mama fiicei sale. Impotriva lui Gheorghe Crivoi fusese emis un ordin de protectie provizoriu, dar barbatul l-a incalcat chiar a doua zi. Gelozia il va costa aproape doi ani de libertate. In varsta…

- Sa bați un polițist nu mai este o infracțiune grava - asta a decis instanța, zilele trecute, care a dispus ridicarea controlului judiciar dispus asupra soțului senatoarei Șoșoaca, individ care a pocnit un polițist in public, in timpul scandalului in care era acuzat ca a sechestrat niște jurnaliști din…

