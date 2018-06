Stiri pe aceeasi tema

- Experți in aviație cred ca au rezolvat misterul dispariției avionului MH370 Malaysia Airlines. Se pare ca cei 239 de pasageri și echipajul zborului au fost victimele unui act criminal deliberat al pilotului, scrie thetelegraph.com, citeaza digi24.ro.

- Noi informații in cazul crimei de la Botoșani ies la iveala. Tanarul de 17 ani care a injunghiat mortal o fata de 18 ani și-ar fi filmat victima inainte de crima, iar imaginile au ajuns pe internet.

- Noi detalii cutremuratoare au ieșit la iveala in cazul triplei crime din Brașov. Deși, inițial, oamenii legii au crezut ca familia lui Florin Mircea Buliga dormea la momentul crimei, anchetatorii au descoperit ca victimele s-au luptat cu asasinul și aveau urme de autoaparare pe corp,

- Primele declaratii din penitenciar ale romanului acuzat de triplu asasinat! Este vorba de barbatul din Satu Mare, suspectat ca la finalul lunii noiembrie 2017 si-a ucis parintii si bunica. El nu recunoaste nicio acuzatie, cere sa fie testat cu detectorul de minciuni si sa fie lasat in arest la domiciliu.…

- Aflat in arest de cateva luni, Razvan Rentea sustine in coninuare ca este nevinovat, iar ca sa demonstreze ca este nevinovat si ca nu e si-a ucis parintii si bunica, cere sa fie supus unui test poligraf. Barbatul spune ca nu banuieste pe nimeni, dar in trecut, el si tatal sau au fost de foarte multe…

- O noua informație legata de moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe atrage atenția opiniei publice. Se pare ca jurnalistul nu a murit in locuința sa, așa cum s-a precizat inițial. Andrei Gheorghe a fost gasit fara suflare in baie, dar nu era apartamentul sau.Știrea a fost relatata la Romania…