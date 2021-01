Răsturnare de situație în cazul ”Găești”: Au fost vaccinate numai cadre medicale Chiar daca declarațiile managerului din Gaești au fost altele ieri: acesta spunea ca se poate vaccina oricine ca sa nu fie pierdute doze din serul produs de Pfizer și Biotech. Acuzații grave: Cumpanașu i-ar fi propus, cand era minora, sa faca sex cu soția lui, iar el sa priveasca Persoanele vaccinate in cadrul spitalului din Gaiești fac parte numai din randul personalului medical, este mesajul transmis de Ministerul Sanatații dupa o verificare facuta de cei de la DSP Dambovița. Cumnatul Olguței Vasilescu, numit director general interimar al Aeroportului Craiova Purtatorul de cuvant al… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Spitalul Gaesti, unde managerul Laurentiu Belusica a anuntat ca vaccineaza pe oricine doreste, au fost imunizate doar cadre medicale, anunța Ministerul Sanatații. Persoanele imunizate anti COVID-19 in cadrul unitații sanitare din Gaești fac parte numai din cadrul personalului medical.…

- Grav afectata de al doilea val al pandemiei de Covid, Slovenia a demarat marți o campanie masiva de testare, bazata pe teste gratuite și facultative, relateaza Hotnews, care citeaza AFP și Barrons. Autoritațile și-au propus ca, inainte de Craciun sa testeze un sfert din populația țarii, care este de…

- Prioritizarea vaccinarii se va face in functie de cantitatile care vor veni, de ritmul in care vor intra aceste cantitati, prioritatea numarul 1 este constituita din toti cei care fac parte din sistemul de lupta medical impotriva COVID, a anuntat premierul Ludovic Orban, potrivit News.ro.Premierul Ludovic…

- Platforma Corona-Forms, dezvoltata de Ministerul Sanatatii si de STS și prin intermediul careia rezultatele testelor COVID venite de la laborator vor ajunge prin SMS simultan la pacient, la medicul de familie si la DSP, este operationala de miercuri, a anunțat Nelu Tataru, conform Hotnews. Ministrul…

- Polonia a inregistrat, joi, pentru prima data de la apariția pandemiei, mai mult de 20.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, in interval de 24 de ore, conform Ministerului Sanatatii din aceasta țara, informeaza Agerpres.Cifra anuntata joi este de 20.156, plus un nou record zilnic de decese…

- Ministerul Sanatații din Belgia avertizeaza ca spitalele din țara ar putea ramane in doua saptamani fara locuri la terapie intensiva. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatații din Belgia, citat de Reuters și Agerpres, atrage atenția ca numarul pacientilor de la unitatile de terapie intensiva se…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca pentru pacienții COVID-19 mai sunt libere, in prezent, la nivel național, in jur de 300 de paturi de Terapie Intensiva. 766 de pacienți infectați cu coronavirus sunt internați la Terapie Intensiva. Țara noastra a inregistrat, in ultimele 24 de ore, un nou record de…