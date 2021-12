Stiri pe aceeasi tema

- Considerat unul dintre baieții deștepți din energie, Bogdan Buzaianu a facut astazi niște declarații care pot ingropa dar și dezgropa multe. Audiat la Curtea de Apel Bucuresti in dosarul „Hidroelectrica”, in care DNA a trimis-o in judecata pe Elena Udrea pentru trafic de influența si spalare de bani,…

