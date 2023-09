Răsturnare de situație în cazul copilului de 3 ani călcat de mașină la Brăila. Cine se afla, de fapt, la volan Matei murea spulberat pe 26 august de o mașina in timp ce se juca in fața casei, fiind scapat pentru o secunda de bunica sa, care avea grija de mai mulți copii. Vecinii spun ca o mașina a venit cu mare viteza și l-a ucis pe baiat, iar acum familia se pregatește de inmormantare. De vina ar fi fost o femeie care s-a urcat drogata la volan. Rasturnare de situație in cazul copilului de 3 ani calcat de mașina “A venit o masina dupa colt, cu mare viteza. De frica am fugit cum stateam pe bordura acolo spre nepotica mea sa nu cumva sa iasa, tipam la ea si in timpul ala l-a calcat pe cel mic. Deodata s-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Anchetatorii din Braila au continuat cercetarile in cazul accidentului din 26 august, in care un baiețel de trei ani a murit, și au stabilit ca mașina a fost condusa de un barbat cu permisul suspendat. Inițial, poliția anunțase, din primele informații, ca la volan se afla o femeie care consumase substante…

- Astazi, 6 septembrie a.c., Poliția Municipiului Braila a efectuat percheziții domiciliare in municipiu, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere din culpa și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, constand in aceea…

