Răsturnare de situație în ancheta morții fulgerătoare din Neamț a fetei de 16 ani - Acuzațiile tatălui cutremurat de tragedie Apar acuzații dure in cazul fetei de 16 ani care a murit la Piatra Neamț din cauza drogurilor. Avocatul familiei acuza autoritațile de neglijența și spune ca probe importante ar fi fost ratate in timpul cercetarilor la fața locului. Iar parinții fetei trag un semnal de alarma și spun ca, in ciuda oricaror precauții, astfel de tragedii se pot intampla oricui. Intre timp, anchetatorii continua cercetarile iar surse spun ca acuzațiile din acest dosar ar putea fi extinse. Acuzațiile aduse de tatal adolescentei olimpice care a murit in județul Neamț„Ne-a solicitat sa mearga trei zile cu niște prietene… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

